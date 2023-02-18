” #الغذاء_والدواء” تحذر من الإفراط في استخدام عشبة “#أشواجاندا”

حذرت هيئة الغذاء والدواء من الاستخدام المفرط لعشبة أشواجاندا "الكرز الشتوي"، موضحة الكميات المسموح بها.

وقالت الهيئة عبر حسابها بموقع "تويتر"، في إنفوجراف معلوماتي، إن الكميات المسموح بتناولها يجب ألا تتعدى الـ 1000 ملليجرام يومياً، وذلك لفترة زمنية تصل إلى 12 أسبوعاً.

وأشارت إلى تناول عشبة أشواجاندا قد يزيد من خطر الأعراض الجانبية لبعض أدوية السكري وعلاج ارتفاع ضغط الدم والمهدئات، إضافة إلى أدوية تثبيط المناعة.

كما حذرت هيئة الغذاء والدواء من استخدام هذه العشبة حال الحمل والرضاعة، والإصابة بأمراض المناعة وأمراض الغدة الدرقية، وبعد العمليات الجراحية بمدة لا تقل عن أسبوعين.

وبينت الهيئة أنه عند الاستخدام الطويل للعشبة ولمدة تتجاوز الثلاثة أشهر أو الجرعات الكبيرة قد يتسبّب هذا في أعراض جانبية، مثل المغص والإسهال والتقيؤ، وفي حالات نادرة تلف الكبد.