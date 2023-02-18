التذكرة تصل لـ1995 ريال.. حفل للنجم العالمي #كيفن_هارت في #الرياض.. السبت المقبل

يقدم النجم العالمي كيڤن هارت عرض "ستاند أب كوميدي" في المملكة العربية السعودية لأول مرة، كجزء من جولته " "Reality Check Tour2023حول الشرق الأوسط.

العرض سيُقدم على مسرح "محمد عبده أرينا" في "البوليفارد رياض سيتي"، السبت المقبل، من الثامنة مساءً حتى الثانية عشر منتصف الليل، علماً بأنه مسموح بحضور الأطفال.

وتبدأ أسعار تذاكر الحفل من 395 ريال سعودي للتذكرة "البرونز"، ثم 595 ريال سعودي للتذكرة "الفضي"، و895 ريال سعودي للتذكرة "الذهبي"، و1295 ريال للتذكرتين "البلاتنيوم" و"الديموند"، وصولاً إلى 1995 للتذكرة "الرويال".