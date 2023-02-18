وزارة الدفاع فازت بثلاثية… زعيم #كوريا_الشمالية وابنته يحضران مباراة كرة قدم

اصطحب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ابنته الصغيرة كيم جو إي لمباراة كرة قدم، احتفالا بعيد ميلاد والده الراحل، حسبما نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن وسائل الإعلام الرسمية في البلاد، اليوم السبت.

ويعد هذا أحدث ظهور لابنة زعيم كوريا الشمالية، في سلسلة من الظهور العلني أثارت الجدل حول ما إذا كان يتم إعدادها لدور قيادي في المستقبل أم لا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن وجود كيم وابنته "المحبوبة المحترمة"، التي يُعتقد بأنها تبلغ من العمر نحو 10 سنوات، جلب "البهجة والحماس" للمباراة الاحتفالية بين موظفي مجلس الوزراء ووزارة الدفاع، أمس الجمعة.

وفاز فريق وزارة الدفاع بالمباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم تغلب على موظفي الحكومة مرة أخرى في لعبة شد الحبل، بحسب التقرير الذي لم يذكر أي تصريحات أدلى بها "كيم".

وأقيمت الفعالية للاحتفال بعيد ميلاد الراحل كيم جونغ إيل، الزعيم السابق للبلاد ووالد الحاكم الحالي، كما أنه يصادف عيدا رئيسيا في كوريا الشمالية يسمى "يوم النجم الساطع".