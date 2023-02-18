بجوائز تبلغ 100 ألف ريال.. تدشين #مهرجان_التمور في #الجوف.. غداً

يدشّن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، غداً الأحد، مهرجان التمور بالجوف في نسخته التاسعة، الذي تنظمه أمانة المنطقة ممثلة في بلدية دومة الجندل لمدة 7 أيام، في مدينة المعارض بمحافظة دومة الجندل.

ومن المنتظر في ختام المهرجان، تتويج الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ‏لأفضل تمر مكنوز، والتي تبلغ قيمتها 100 ألف ريال.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان عن جائزة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ‏لأفضل تمر مكنوز لهذا العام، ويحصل الفائز بالمركز الأول على 50 ألف ريال، والثاني على 30 ألفاً، والثالث على 20 ألف ريال.

كما أعلنت عن الشروط، ومن أبرزها أن تكون التمور المشاركة من صنف حلوة الجوف، ومن إنتاج نخيل المنطقة ومحصول هذا الموسم.

وأعرب أمين منطقة الجوف، المهندس عاطف بن محمد الشرعان، عن شكره وامتنانه للأمير فيصل على دعم المهرجانات في المنطقة والقطاعات المختلفة، وفي مقدمتها القطاع الزراعي ومنتجي التمور.

وأشار "الشرعان" إلى ما حققه مهرجان التمور من نجاحات في الأعوام الماضية، ومساهمته في إيجاد نوافذ تسويقية للمزارعين والتعريف بجودة منتجات الجوف محلياً وإقليمياً.

وشدد على أن جائزة الأمير فيصل للتمور لها دور كبير في دعم المزارعين، وتحفيز تطوير جودة المنتج.