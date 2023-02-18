باريس سان جيرمان يفاوض مورينيهو

كشفت تقارير صحفية اليوم، السبت، أن باريس سان جيرمان منح مدربه كريستوف جالتييه فترة من الوقت لتحسين النتائج، وإذا فشل فقد يكون مورينيو بديلا له.

وأكدت صحيفة ميرور أن لويس كامبوس، المدير الرياضي في باريس سان جيرمان، تواصل مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بشأن توليه المسؤولية فى حديقة الأمراء.

وأضافت ميرور، أنه تم منح جالتييه فترة من الوقت لتحسين النتائج، وإذا فشل بذلك، فقد يكون مورينيو خيار باريس سان جيرمان، ما يعنى أن مورينيو سيعمل مع ليونيل ميسي لأول مرة فى مسيرته.

ويعانى باريس سان جيرمان من بداية 2023 وآخرها الخسارة الأخيرة أمام بايرن ميونخ فى دوري أبطال أوروبا، حيث خسر 5 مرات هذا العام، ولم يتمكن كريستوف جالتييه من تحقيق النتائج المرجوة المطلوبة.