“أسلحة من الفضاء”.. مسؤول تركي يكشف مفاجأة عن الزلزال

فجر رئيس وكالة الفضاء التركية، سردار حسين يلدريم، مفاجأة بشأن الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده، أوائل فبراير الجاري، وألمح إلى احتمالية أن يكون بفعل فاعل.

وقال "يلدريم" في تصريحات على قناة تركية محلية، إن هناك أسلحة قادرة على إحداث زلازل، مبيناً أنه "لإحداث مثل تلك الزلازل يجب إرسال قضبان من التيتانيوم الكبيرة من الأقمار الصناعية إلى الأرض لتخترقها حتى عمق 5 كيلومترات وتحدث زلزالاً".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "Sözcü": "هناك أقمار صناعية يُمكنها إرسال هذه القضبان بطول 10 أمتار من الفضاء إلى أي هدف"، معتبراً أن "لا أحد يستطيع فعل أي شيء إذا تم استخدام هذا السلاح، خاصة في دول مثل تركيا".

وتابع: "أقول هذا لأنني رأيت كيف يتم تطوير نظام الأسلحة هذا. إنها بسيطة جدًا. لا بد أنك شاهدت أعمدة الكهرباء في الشوارع.. يشبه هذا السلاح في المظهر هذه الأعمدة، ويبلغ ارتفاعه ما يقرب من 8 إلى 10 أمتار".

وأكمل: "إنه عبارة عن قضبان معدنية، لا يوجد شيء داخلها، لا متفجرات ولا شيء، لكنها من سبائك التيتانيوم تطلق نحو الأرض إلى هدف معين، وتخترق ما يصل إلى 5 كيلو مترات في عمق الأرض بسرعة كبيرة، فيحدث زلزال بقوة 7-8 درجات".