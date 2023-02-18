العثور على جثمان كريستيان أتسو نجم تشيلسي السابق بعد 13 يوما من زلزال تركيا

أعلن مراد أوزونمهمت، وكيل أعمال كريستيان أتسو جناح نادي تشيلسي السابق ولاعب هاتاي سبور التركي، وفاة النجم الغاني بعد العثور على جثته ميتًا تحت الأنقاض بعد الزلزال المدمر الذى ضرب تركيا.

وقال وكيل أعمال أتسو في بيان له، إن جهات الإنقاذ عثرت على جثة نجم تسيلسي ونيوكاسل السابق جثة هامدة تحت أنقاض منزله الواقع فى منطقة أنطاكيا، بعد 13يوما من الزلزال المدمر فى تركيا.

وعثرت فرق الإنقاذ عند الوصول إلى شقته على جواز سفر النجم الغاني كريستيان أتسو وبطاقته وأغلب متعلقاته.

لعب النجم الغاني كريستيان أتسو صاحب الـ 31 عامًا، لعدد من أندية أوروبا هي بورتو وريو آفي وتشيلسي وفيتيسه وإيفرتون وبورنموث ومالاجا ونيوكاسل يونايتد، ويمتلك تجربة عربية وحيدة مع نادي الرائد السعودي في الموسم الماضي، قبل الإنتقال إلي هاتاي سبور التركي.