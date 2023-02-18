تفاصيل مثيرة في اجتماع الخليفي مع مالك تشيلسي

تحدث تقرير صحفي، اليوم السبت، عن سبب اجتماع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، مع تود بويلي مالك تشيلسي، الثلاثاء الماضي.

وزعمت التقارير بأن الطرفين ناقشا قضية انتقال نيمار جناح سان جيرمان، إلى تشيلسي في الصيف المقبل، موضحة أن البلوز مستعد لدفع 60 مليون يورو.

وقالت صحيفة ليكيب "مصدر مقرب من تشيلسي أكد أن هدف الاجتماع كان فقط اعتذار بويلي عن تصرف البلوز الذي أفسد انتقال حكيم زياش إلى سان جيرمان في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الشتوي الماضي".

وأرسل تشيلسي، أوراق صفقة زياش دون توقيع، ثم تأخر في إعادة إرسال المستندات الصحيحة، بعد انتهاء الموعد الرسمي للميركاتو الشتوي.

يذكر أن حكيم زياش كان سينتقل إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة حتى الصيف المقبل.