أسرة تركية تُقيم في منزل مُهدَد بالسقوط: “نفضل الموت على النوم في الشارع” (فيديو)

وثق مراسل قناة "الإخبارية" عدة مشاهد من وسط مدينة "أنطاكيا" التركية، تعكس الضرر الكبير للزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أوائل فبراير الجاري.

وكان من بين المشاهد التي تم توثيقها، تفضيل أسرة تركية منزلها المهدد بالسقوط، على النوم في الشارع.

وبحسب شهود عيان، سُئل أفراد هذه الأسرة عن سبب بقائهم في هذا المنزل المهدد بالانهيار في أي لحظة، فكان ردهم: "نحن نفضل الموت على النوم في الشارع".