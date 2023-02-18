استبعاد نجم ريال مدريد من مباراة أوساسونا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني استبعاد أوريلين تشواميني لاعب وسط الفريق من قائمة مواجهة أوساسونا والمقرر إقامتها مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم.

وأوضح الريال في بيان رسمي أن تشواميني لن يلعب الليلة ضد أوساسونا، حيث غادر اللاعب الفرنسي بعثة الفريق في اللحظة الأخيرة بسبب إصابته بالأنفلونزا لذلك لن يسافر إلى بامبلونا، وقرر الجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي استدعاء ماريو مارتن إلى قائمة المباراة بدلا من تشواميني.

ويفقد ريال مدريد خدمات الفرنسي كريم بنزيما والألماني توني كروس بسبب الإصابة خلال مواجهة اليوم، في ظل احتلال الفريق المركز الثاني يبرصيد 48 نقطة بفارق 8 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن تشواميني سيكون قادرا على اللعب ضد ليفربول دون مشاكل في ذهاب دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بجانب كريم بنزيما، حيث يخوض ريال مدريد مواجهة هامة ضد ليفربول ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

تعرف على بديل بنزيما

وسيدفع كارلو أنشيلوتي بـ رودريجو، في مركز رأس الحربة بجانب فينيسيوس جونيور، وماركو أسينسيو، فيما سيكون كريم بنزيما جاهزا تماما لمواجهة الثلاثاء ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا.