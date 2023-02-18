أرسنال يحقق انتصار مثير أمام أستون فيلا

حقق نادي أرسنال فوزا قاتلاً على أستون فيلا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح أولي واتكينز أهداف المباراة في الدقيقة 5، قبل أن يتعادل بوكايو ساكا في الدقيقة 16 من عمر المباراة.

وتمكن فيليبي كوتينيو من تسجيل هدف التقدم لأستون فيلا في الدقيقة 32، قبل أن يتعادل أولكسندر زينتشينكو في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

وسجل جورجينيو لاعب أرسنال هدف الجانرز الثالث في الدقيقة 90+3 من عمر المباراة، من تسديدة صاروخية، قبل أن يسجل جابرييل مارتينيلي الهدف الرابع في الدقيقة 90+6.

واستعاد أرسنال انتصاراته في "بريميرليج" بعد خسارته في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.وأصبح رصيد أرسنال 54 نقطة في المركز الأول، بينما أصبح رصيد أستون فيلا 28 نقطة في المركز الـ11.

تفاصيل المباراة

استقبل نادي أرسنال الهدف الأول في المباراة بعد مرور 5 دقائق من عمر اللقاء، بعدما استطاع ماتي كاش من قطع الكرة من زينتشينكو ومرر كرة طولية وصلت إلى واتكينز الذي انطلق بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة يسارية سكنت شباك رامسديل حارس أرسنال

.وكاد أرسنال أن يعادل النتيجة، بعد أن لُعبت كرة من أعلى حارس أستون فيلا، ولكن مينجز مدافع أستون فيلا استطاع إنقاذ الكرة من أمام المرمى بقليل.

وتمكن بوكايو ساكا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 17 من زمن المباراة، بعدما استغل خطأ مينجز مدافع أستون فيلا في تشتيت الكرة، ليقابلها ساكا بتسديدة يسارية قوية سكنت شباك مارتينيز حارس أستون فيلا.

واستطاع كوتينيو من إضافة الهدف الثاني لأستون فيلا، بعدما تلقى تمريرة من مورينو، داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية سكنت شباك رامسديل حارس أرسنال.وتمكن أوليكساندر زينتشينكو لاعب أرسنال من تعديل النتيجة، بعد تصويبة رائعة من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك حارس مرمى أستون فيلا.

وأهدر أوديجارد هدف محقق لأرسنال، بعدما استغل نكيتياه خطأ مدافع أستون فيلا ومرر الكرة إلى أوديجارد الذي كان يتواجد في منطقة الجزاء منفرداً، ولكن تسديدة لاعب أرسنال مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى أستون فيلا.

وقاد جورجينيو لاعب أرسنال فريقه لاقتناص الفوز، بعدما سدد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90+3، اصطدمت في العارضة العلوية وارتطمت في جسد إيمليانو مارتينيز حارس أستون فيلا إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 90+6، استطاع جابرييل مارتينيلي من تسجيل الهدف الرابع، بعدما استغل خروج مارتينيز حارس أستون فيلا من مرماه في الركلة الركنية، لينفرد ويسجل في المرمى الخالي.