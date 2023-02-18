“لأجلهم” تحقق المركز الأول على مستوى السعودية في جائزة التميز بالعمل الخيري

فهد الميموني - الرياض

حققت جمعية‬⁩ "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي ⁧‫الإعاقة،‬⁩ خلال الأيام الماضية، المركز الأول على مستوى المملكة في جائزة التميز بالعمل الخيري في دورتها ⁧‫الخامسة‬⁩ للمنشآت الصغيرة.

وأُنشئت جمعيه "لأجلهم" قبل عده سنوات، بإشراف رئيسة مجلس الإدارة الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود، والرئيس التنفيذي للجمعية الأمير فيصل بن عبد الرحمن آل سعود، واللذين أوليا كل اهتمامهما لخدمه ذوي الإعاقه في المملكة، من إقامه مبادرات وتقديم خدمات متنوعة و مكثفة لخدمة هذه الفئة، تضمنت العديد من الأنشطة العلمية والترفيهية والثقافيه والاجتماعية.

وتهدف الجمعية لتحقيق أهدافها ورؤيتها ورسالتها، بما يتوافق مع رؤية 2030 للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء.