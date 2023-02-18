توزيع سلال غذائية وخيم وبطاطين على أهالي #حلب ضمن الجسر الإغاثي السعودي (صور)

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال في بلدة "جنديرس" بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب في سوريا.

ووزع المركز 11 طناً و 235 كجم من السلال الغذائية، و 92 حقيبة إيوائية، و69 خيمة إيوائية، بالإضافة إلى150 بطانية، استفاد منها 755 فردا بواقع 140 أسرة.

يأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي، الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية.