فيصل بن فرحان: حصول دولة معادية على سلاح نووي يدفع الجميع للبحث بخياراته

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية تراعي مصالحها القومية.

وقال بن فرحان: “نختلف مع واشنطن في بعض القضايا وهذا أمر معلن ومعروف”، متابعا: “نعمل مع أمريكا في قضايا أمن واستقرار المنطقة”.

وأضاف وزير الخارجية أن موقف مجلس التعاون الخليجي موحد ونحن مع الحوار لحل الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن السعودية تعمل وتحرص على استقرار سوق النفط في العالم.

وتابع بن فرحان: “حذرنا سابقا من مسيرات إيران وهي الآن تضرب في أوكرانيا.. ونشر التسلح ليس مفيدا في المنطقة”، مؤكدا أن علاقات المملكة مع روسيا وهذا مفيد للجميع لإبقاء أبواب الحوار مفتوحة.

وشدد فيصل بن فرحان على أن حصول دولة معادية على سلاح نووي يدفع الجميع للبحث بخياراته، متابعا: “نريد العودة للاتفاق النووي لكن بنظرة شمولية وبمشاركة خليجية”.