تبرعات الحملة الشعبية السعودية لمنكوبي زلزال سوريا وتركيا تتجاوز 385 مليون ريال

تجاوزت تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا عبر منصة «ساهم»، 385 مليون ريال منذ انطلاقها حتى مساء اليوم السبت، وبلغ مجموع المتبرعين 1,702,425متبرع، حيث ضرب شعب المملكة العربية السعودية أروع الأمثلة في نصرة المستضعفين والمكلومين.

ويمكن التبرع للحملة عبر منصة «ساهم» على الرابط الإلكتروني التالي: sahem.ksrelief.org/SYTR، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA7780000500608018777776)، فيما ويمكن أيضا تحميل تطبيق «ساهم» على أجهزة الجوال عبر متجري IOS و«قوقل بلاي».