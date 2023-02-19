الكواليس الكاملة لأزمة نجم #ريال_مدريد مع جماهير أوساسونا

كشفت تقارير صحفية تفاصيل ليلة البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الساخنة فى ملعب السادار معقل فريق أوساسونا، حيث تعرض لهتافات عنصرية ودخل فى مشادة مع لاعبي الفريق المنافس والحكام.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن تفاصيل أزمة فينيسيوس حتى قبل بداية المباراة وأثناء دقيقة صمت ترحما على ضحايا زلزال تركيا وسوريا وأمام صمت الجماهير، نطق أحد الجمهور بصوت مسموع ووجه لفظا خادشا لفينيسيوس جونيور، وضحك عدد من جماهير أوساسونا.

وأضافت الصحيفة، كما تعرض البرازيلي لهتافات مسيئة ضد عائلته خلال المباراة، ورد عليها بعد الفوز 2-0 على صفحته وكتب، "الشتائم تستمر لكن الرقص أيضا.. إلى ليفربول"، فى إشارة لمباراة الذهاب فى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن فينيسيوس جونيور دخل فى صراع ثنائي مع عدد من لاعبي أوساسونا، خصوصا مع المدافع موي جوميز الذى كان يراقبه وتعرَّض للضرب والعرقلة من طرفه كما احتج على حكم المباراة بضع مرات.