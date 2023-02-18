أخبار دوليّة

سوريا: إسرائيل قصفت أهدافا في محيط دمشق

19 فبراير 2023 · < 1 minute

تصدت الدفاعات الجوي السوري لأهداف معادية في سماء محيط دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية.

 

 