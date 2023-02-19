استهدفت ميلشيات إيرانية.. 15 قتيلاً وإصابة آخرين في #غارة_إسرائيلية على ريف #دمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 15 شخصًا، وإصابة آخرين، نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمواقع تابعة لميليشيات إيرانية وحزب الله اللبناني في ريف دمشق

وقال المرصد في بيان، إن القصف الصاروخي أسفر عن حرائق وانفجارات في الأماكن المستهدفة بكفرسوسة مما أسفر عن تدمير مبنى وسقوط خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى إن هذا القصف الصاروخي يعد الاستهداف الإسرائيلي الثاني خلال العام الجديد 2023.

وفي الثاني من شهر يناير الماضي، قتل 7 عناصر جراء الضربات الإسرائيلية هم: 3 من الجنسية السورية و4 من جنسيات مختلفة، نتيجة استهدفت إسرائيل لمطار دمشق الدولي ومحيطه.