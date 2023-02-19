“STC” تحتفل بيوم التأسيس وتنشر فيديو حول تطور الاتصالات بالمملكة في 3 قرون

احتفلت شركة الاتصالات " STC" السعودية بيوم التأسيس الذي يوافق يوم 22 فبراير، حيث استعرضت في مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بتويتر، مراحل تطور الاتصالات في المملكة منذ 3 قرون.

وأوضح المقطع أول رسالة تم إرسالها من قبل كاتب الإمام محمد بن سعود، لإعلان تأسيس المملكة وذلك في عام 1727، مبينة كذلك مراحل التطوير في مجال الاتصالات على مدار ملوك المملكة وحتى اليوم.

كما استعرضت كذلك ، لحظات تاريخية في تاريخ المملكة وهو إعلان مبايعة ملوك المملكة، وحتى مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويوم التأسيس هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية، ويوافق 22 فبراير من كل عام. وفي 27 يناير 2022 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم يوم التأسيس، ويصبح إجازة رسمية.

ويوافق هذا اليوم تاريخ 30 جمادى الآخرة من عام 1139هـ، بناءً على ما استنتجه المؤرخون وفقاً لمعطيات تاريخية حدثت خلال تلك الفترة وشهدت تولي الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية والعديد من الإنجازات في عهده.