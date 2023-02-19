للرجال والنساء.. جامعة أم القرى توفر #وظائف_شاغرة تعاقدية مؤقتة

أعلنت جامعة أم القرى مُمثلة في كلية الطب توفر عدد من الوظائف التعاقدية المؤقتة (رجال / نساء) لوظائف مركز المحاكاة والمهارات السريرية، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم متفرغاً.

3- اجتياز الاختبارات الوظيفية.

4- لا يتجاوز عمر المتقدم (40) عاماً.

5- توفر جميع متطلبات الوظيفة في المتقدم.

مع ضرورة إرفاق الوثائق التالية إلكترونياً:

1- صورة الهوية الوطنية.

2- السيرة الذاتية.

3- صورة من المؤهل العلمي.

4- صورة من الخبرات العملية.

5- صورة من تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للوظائف الصحية).

6- صورة من الدورات التدريبية إن وجدت.

الوظائف:

1- تقنية المعلومات:

– البكالوريوس في هندسة أو علوم الحاسب الآلي أو أنظمة وتقنية المعلومات أو ما يعادلها.

– أن يكون لائقاً صحياً للوظيفة وحسن السيرة والأخلاق.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– خبرة ما بين 3 إلى 5 سنوات في منصات التعليم الإلكترونية وبرامج المحاكاة السريرية.

2- مُنسق محاكاة تعليمية (7 وظائف):

– البكالوريوس في إحدى التخصصات الصحية أو التطبيقية.

– أن يكون لائقاً صحياً للوظيفة وحسن السيرة والأخلاق.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– الإلمام في التعامل مع الحاسب الآلي.

– خبرة ما بين 3 إلى 5 سنوات في العمل الإداري في المجال الأكاديمي الطبي.

3- ممرض:

– البكالوريوس في التمريض.

– أن يكون مصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– أن يكون لائق صحياً للوظيفة وحسن السيرة والأخلاق.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.الإلمام في التعامل مع الحاسب الآلي.

– خبرة ما بين 3 إلى 5 سنوات في مجال العمل الأكاديمي والتدريب السريري.

4- طبيب:

– البكالوريوس في الطب والجراحة.

– أن يكون مصنفاً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– أن يكون لائقاً صحياً للوظيفة وحسن السيرة والأخلاق.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.الإلمام في التعامل مع الحاسب الآلي.

– خبرة ما بين 3 إلى 5 سنوات في مجال العمل الأكاديمي والتدريب السريري.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/28هـ الموافق 2023/02/19م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/08/05هـ الموافق 2023/02/25م.

طريقة التقديم:

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