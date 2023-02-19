للرجال والنساء.. جامعة أم القرى توفر #وظائف_شاغرة تعاقدية مؤقتة

أعلنت جامعة أم القرى مُمثلة في كلية الطب توفر عدد من الوظائف التعاقدية المؤقتة (رجال / نساء) لوظائف مركز المحاكاة والمهارات السريرية، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدم متفرغاً.
3- اجتياز الاختبارات الوظيفية.
4- لا يتجاوز عمر المتقدم (40) عاماً.
5- توفر جميع متطلبات الوظيفة في المتقدم.
مع ضرورة إرفاق الوثائق التالية إلكترونياً:
1- صورة الهوية الوطنية.
2- السيرة الذاتية.
3- صورة من المؤهل العلمي.
4- صورة من الخبرات العملية.
5- صورة من تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للوظائف الصحية).
6- صورة من الدورات التدريبية إن وجدت.
الوظائف:
1- تقنية المعلومات:
– البكالوريوس في هندسة أو علوم الحاسب الآلي أو أنظمة وتقنية المعلومات أو ما يعادلها.
– أن يكون لائقاً صحياً للوظيفة وحسن السيرة والأخلاق.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– خبرة ما بين 3 إلى 5 سنوات في منصات التعليم الإلكترونية وبرامج المحاكاة السريرية.
2- مُنسق محاكاة تعليمية (7 وظائف):
– البكالوريوس في إحدى التخصصات الصحية أو التطبيقية.
– أن يكون لائقاً صحياً للوظيفة وحسن السيرة والأخلاق.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– الإلمام في التعامل مع الحاسب الآلي.
– خبرة ما بين 3 إلى 5 سنوات في العمل الإداري في المجال الأكاديمي الطبي.
3- ممرض:
– البكالوريوس في التمريض.
– أن يكون مصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– أن يكون لائق صحياً للوظيفة وحسن السيرة والأخلاق.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.الإلمام في التعامل مع الحاسب الآلي.
– خبرة ما بين 3 إلى 5 سنوات في مجال العمل الأكاديمي والتدريب السريري.
4- طبيب:
– البكالوريوس في الطب والجراحة.
– أن يكون مصنفاً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– أن يكون لائقاً صحياً للوظيفة وحسن السيرة والأخلاق.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.الإلمام في التعامل مع الحاسب الآلي.
– خبرة ما بين 3 إلى 5 سنوات في مجال العمل الأكاديمي والتدريب السريري.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/28هـ الموافق 2023/02/19م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/08/05هـ الموافق 2023/02/25م.
طريقة التقديم:
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