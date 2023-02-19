إغلاق منشآت وضبط 27 مخالفة في #الحدود_الشمالية

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بقسم صحة البيئة ببلدية محافظة طريف 99 جولة رقابية دورية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط ورصد 27 مخالفة، وإغلاق 3 منشآت، ومصادرة 30 كيلو مواد غذائية غير صالحة، طُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا.

وأكدت بلدية طريف أنها تضع صحة وسلامة المواطن والمقيم ضمن أهم أولوياتها من خلال التشديد على تطبيق اللوائح والاشتراطات الصحية التي تتعلق بصحة المواطن والمقيم، داعية الجميع للتعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات ومخالفات بلدية عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.