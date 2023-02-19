مايكروسوفت توقف متصفح إنترنت شهير بشكل نهائي

أعلنت شركة "مايكروسوفت" عملاق التكنولوجيا الأمريكية، إنهاء عمل متصفحها للإنترنت "إنترنت إكسبلورر 11" بشكل نهائي بعدما سيطر في وقت من الأوقات على تصفح الإنترنت في العالم.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تستهدف تحسين تعامل المستخدم مع الإنترنت ونقل المؤسسات إلى متصفحها الجديد "إيدج"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيطبق على "إصدارات محددة من نظام التشغيل ويندوز 10".

وقالت مايكروسوفت في بيان: "مع تزايد عدد مواقع الإنترنت التي لا تدعم إنترنت إكسبلورر، يتيح المتصفح مايكروسوفت إيدج تصفحًا أسرع وأكثر تأمينًا وأحدث للإنترنت، في حين يستطيع أيضًا فتح المواقع التي ما زالت تعتمد على إنترنت إكسبلورر عند الحاجة".

وبحسب مايكروسوفت فإنه اعتبارًا من الثلاثاء الماضي تقرر إعادة توجيه الأجهزة التي لم تنتقل بالفعل إلى مايكروسوفت إيدج، من إنترنت إكسبلورر 11 إلى "إيدج".

وفي عام 2003 كان حوالي 95% من متصفحي الإنترنت يستخدمون إكسبلورر، قبل أن تنتقل مايكروسوفت إلى "إيدج".