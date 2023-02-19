وظائف_شاغرة لدى برنامج العمل عن بعد.. يوفر 23 وظيفة للرجال والنساء

أعلن برنامج العمل عن بعد عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 23 وظيفة (رجال / نساء) بعدة مجالات وظيفية (عن بُعد)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

– كاتب اتصال.

– كاتب استعلامات.

– كاتب مراسلات.

– كاتب شكاوى.

– كاتب تأمين.

– كاتب متابع.

– مساعد اداري.

– مندوب مبيعات.

– مهندس صناعي.

– مهندس إدارة مشاريع.

– اختصاصي تسويق.

– مدير مبيعات.

– أخصائي تسويق.

– ممثل نجاح العملاء.

.. وأخرى.

تفاصيل أكثر حول العمل (عن بُعد):

هل يسجل العاملين عن بعد في نظام التأمينات الاجتماعية؟

– التسجيل في التأمينات شرط مسبق لأي عامل عن بعد، لذلك يجب أن يكون العامل عن بعد مسجلا في التأمينات كعامل عن بعد بدوام كامل / جزئي قبل أن يتم تسجيله في بوابة العمل عن بعد.

من ضمن شروط الالتحاق بالعمل عن بعد؟

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- يشترط المعرفة أو الإلمام باستخدام الأجهزة التقنية.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج العمل عن بعد هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط_هنا