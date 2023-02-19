160 طن تمور هدية من أهالي #القصيم للجنود المرابطين في الحد الجنوبي

دشّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، اليوم، هدية أهالي المنطقة لأبطال الحد الجنوبي من التمور، التي تتضمن تسيير 20 شاحنة محملة بـ 160 طنًا من التمور، و 16 ألف كرتون مياه، ستوجه إلى 3 مناطق في الحد الجنوبي.

وقال أمير القصيم إن هذه الهدية تُمثل عادة سنوية تعوّد أهالي المنطقة عليها، لدعم جنودنا الأبطال المرابطين في الحد الجنوبي، وإهدائها لهم مع قرب دخول شهر رمضان.

وأضاف: "هذا الإهداء شيء يسير وقليل مما يقدم لأبطال الوطن، الذي يقدمون أراوحهم فداء للوطن"، معبراً عن شكره وتقديره للقائمين على هذه المبادرة التي يقدمها أبناء المنطقة.

حضر التدشين وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظو المحافظات، وعدد من المسوؤلين في المنطقة.