إغلاق 14 منشأة ومصادرة مواد غذائية تالفة خلال جولات رقابية في رفحاء

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في أقسام: صحة البيئة والرقابة الفنية والرقابة المهنية والأسواق والحفريات في بلدية محافظة رفحاء، 367 جولة رقابية دورية على المنشآت ذات العلاقة بهذه الأقسام، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط ورصد 52 مخالفة، وإنذار وإغلاق 14 منشأة، طُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا.

وجرى خلال نفس الفترة إصدار 6 رخص، و11 شهادة، في قسم الرقابة المهنية والأسواق، وإصدار 12 تصريحاً للحفريات، و 3 رخص فنية، ومصادرة 5 كجم من المواد الغذائية التالفة.

وضمن حملة معالجة التشوه البصري رفعت بلدية رفحاء 132 طناً من مخلفات البناء والهدم، وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري، والمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة.

وأعلنت بلدية رفحاء استمرار الحملات الرقابية على جميع المواقع، داعية الجميع للتعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات ومخالفات بلدية عبر مركز البلاغات "940" لمعالجتها.