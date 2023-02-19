سر تعطل عودة #ميسي إلى #برشلونة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، تطورات في مستقبل الأسطورة ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي وبرشلونة السابق، وإمكانية عودته إلى القلعة الكتالونية خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأكدت شبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، اليوم، في تقريرها، أن هناك أزمة مالية تُعطل إدارة نادي برشلونة في استعادة اللاعب الأسطوري ليونيل ميسي، في الصيف، من الممكن أن يمنح الأمل لنادي باريس في إقناع قائد الأرجنتين بتمديد عقده.

وأشار الشبكة في تقريرها إلى أن إدارة نادي برشلونة، تستهدف هذا الموسم خفض فاتورة رواتبه بقيمة 200 مليون يورو، وهذا الاتجاه يطمئن إدارة سان جيرمان، بأن البارسا لا يمكنه استعادة ميسي على المستوى الاقتصادي.

واختتمت الشبكة تقريرها أنه في حالة موافقة ليونيل ميسي، على تخفيض راتبه الكبير، سيظل أحد أكبر الأجور داخل الكامب نو، ما يعطل إستراتيجية البارسا بشأن تخفيض فاتورة الرواتب