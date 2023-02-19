تبرعات #الحملة_الشعبية لإغاثة متضرري #زلزال_تركيا_وسوريا عند 415 مليون ريال

شارفت، قبل قليل، مبالغ التبرعات عبر منصة "ساهم" لمساعدة متضرّري الزلزال في سوريا وتركيا على الوصول لـ 415 مليون ريال، فيما بلغ مجموع المتبرعين 1,708,467 متبرعًا.

يُذكر أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله؛ أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمقره في الرياض؛ الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في كلمة له خلال إطلاق الحملة: "إنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، ندشّن حملة التبرعات الشعبية لمتضرّري الزلزال في سوريا وتركيا، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه الكريم يجسّد الصفات النبيلة التي تتحلّى بها قيادة هذا الوطن المعطاء وشعبه العزيز، الذي استجاب لدعوة قيادته، وأن مركز الملك سلمان للإغاثة سيقوم بمشاركة عدة جهات ووزارات سعودية بدعم المتضررين والمصابين في سوريا وتركيا".

ويجري جمع التبرعات من خلال تطبيق "ساهم"، أو الحساب البنكي الموحّد المخصّص للحملة، أو عبر قنوات التبرع المتعدّدة الموجودة على موقع المركز.

ويمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكلٍ مباشرٍ من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة: SA7780000500608018777776 ‎، ويمكن أيضًا تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوّال عبر متجرَي أبل وجوجل بلاي.