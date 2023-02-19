بمشاركة 13 دولة.. #السعودية تستضيف مهرجان الشاي والقهوة حول العالم

شهدت محافظة جدة، أمس السبت، انطلاق مهرجان الشاي والقهوة حول العالم في نسخته الخامسة، بمشاركة 13 دولة تمثل قارات العالم كافة، بهدف التعرف على عادات وثقافات وطقوس الشعوب في تقديم الشاي والقهوة.

وجذب المهرجان بفعالياته الثقافية والاجتماعية وعروضه الفلكلورية مختلف شرائح المجتمع، والذي نظمته الجمعية الخيرية الأولى لتمكين الأجيال، واستمر على مدى يومين.

واستقبل المهرجان مرتاديه بفنون التسوق العصرية، وتقديم الشاي والقهوة والحلويات والأشغال اليدوية والعطور والمجوهرات، وألوان العروض الفنية من الهند وإندونيسيا واليمن ومصر، والعديد من الفقرات الموسيقية التي نالت استحسان جميع زوار المهرجان، وسط تميز الفعاليات وتنوعها بين المتاجر المحلية، وتواجد أعمال الأسر المنتجة، والمشاركات الدولية، والتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة.

وقالت رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الأولى لتمكين الأجيال، الدكتورة هالة علي الشاعر، إن الجمعية نجحت في تقدير مبادرات وبرامج تفيد المجتمع، مشيرة إلى أن ريع مهرجان الشاي والقهوة حول العالم يذهب لدعم الأطفال الذين ترعاهم الجمعية مع أسرهم، والبرامج التنموية التي تعمل على تحقيقها.

وأشادت د. هالة بإثراء المشاركين للمهرجان، الذي شهد هذا العام مسرحاً لعروض الدول المختلفة، ما وفر فرصة لضيافات الشاي والقهوة حول العالم، علاوة على الأجواء الجميلة والديكورات التي تم تصميمها لتتماشى مع طابع المهرجان الجمالي، واصفة المهرجان بأنه منصة للتسوق من متاجر عالمیة ومحلیة متنوعة.

وقالت الرئيس التنفيذي للجمعية الخيرية الأولى لتمكين الأجيال، دانية آل معينا، إن إنجازات الجمعية توجت بحصولها على جائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية لعام 2021؛ لتعمق الجمعية هدفها الأساسي في تكوين جيل قادر على كسر دائرة الفقر، من خلال التدخل المبكر في حیاة الأطفال وتطویر مھاراتھم العلمیة والریاضیة وتمكینھم من تحقیق ذاتھم وبناء مستقبل أفضل.