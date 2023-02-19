525.3 مليار ريال حجم إصدارات الصكوك والسندات المدرجة في #السوق_السعودي

نشرت تداول السعودية تقرير سوق أدوات الدين للربع الرابع من عام 2022، حيث بلغ إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات المدرجة بنهاية الفترة نحو 525.3 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 3% مقارنة مع الربع الذي سبقه.

وأضافت أن إجمالي القيمة المتداولة بلغت خلال الربع الرابع من عام 2022، نحو 4.01 مليار ريال، مقارنة مع 2.47 مليار ريال، للربع الثالث أي بارتفاع نسبته 62%.

وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الفترة 4236 صفقة، مقارنة مع 525 صفقة تم تنفيذها خلال الربع الثالث، بارتفاع بلغت نسبته 707%.

كما بلغ إجمالي عدد إصدارات الصكوك والسندات المدرجة 74 إصداراً، مقارنة مع 77 إصداراً بنهاية الربع الثالث 2022، بانخفاض قدره 4%.

ومثلت قيمة الصكوك والسندات الحكومية المدرجة بنهاية الفترة نحو 95.9% من إجمالي إصدارات الصكوك والسندات، لتبلغ نحو 503.9 مليار ريال.

بينما شكلت صكوك وسندات الشركات المدرجة 4.1% ما يعادل 21.4 مليار ريال.