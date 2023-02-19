3 قتلى ومفقود من دولة عربية في #زلزال_تركيا

تأكد وجود 3 أشخاص من دولة عربية ضمن قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في أوائل فبراير الجاري، وخلف ورائه أكثر من 40 ألف قتيل حتى الآن.

وذكر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية في أنقرة، أن من ضمن الضحايا 3 مصريين، وشخص رابع مفقود لم يتم العثور عليه.

وأضاف: "هناك العديد من الطلاب المصريين من ضحايا الزلزال، بعضهم تعرض لجروح وتم معالجتهم ونقلهم إلى مناطق أخرى".

وواصل: "فرق الإنقاذ لا تزال تعمل في البحث عن ناجين في بعض المواقع، وإدارة الكوارث التركية أكدت أن معظم المناطق سيتم إنهاء عمليات البحث والإنقاذ فيها مع نهاية اليوم".

وأعلن وزير الصحة التركي أن هناك قرابة 21 ألف جريح حاليًا موجودون في المستشفيات تحت العناية الطبية، مع استمرار عمليات الإغاثة من ناحية تأمين المواد الغذائية والطبية ومستلزمات المعيشة.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أنها تتابع أحوال المصريين الذين تضرروا جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، كاشفة عن العثور على جثمان إحدى المواطنات المصريات في منطقة "إسكندرون" بولاية هاتاي التركية.

ونُقل جثمان الضحية إلى أحد مستشفيات الولاية، وتتابع السفارة المصرية في أنقرة، بالتنسيق مع السلطات التركية، لإنهاء كل الإجراءات ذات الصلة باستخراج شهادة وفاة المواطنة المصرية ودفن جثمانها.