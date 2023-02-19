إطعام_إكسبريس.. إنشاء أول سوبر ماركت غير ربحي في #السعودية

رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم، حفل جمعية "إطعام" السنوي 2023، والذي شهد إطلاق مشاريع نوعية ومبادرات مجتمعية وتكريم شركاء النجاح، كان من بينها إطلاق أول سوبر ماركت غير ربحي، يسهم في حفظ الموارد الغذائية من الهدر، وتقديم حلول التأمين الغذائي المستدام للأسر المستفيدة والأفراد.

ودشّن أمير المنطقة الشرقية المشروع، الذي يحمل اسم "إطعام إكسبريس"، ويعد أول سوبر ماركت سحابي (غير ربحي) عبر سلسلة فروع، لتطوير خدمات الدعم الغذائي، وتوفير منافذ التوزيع السحابية لفروع "إطعام إكسبريس" في جمعية بنك الطعام السعودي "إطعام"، تماشياً مع المسارات التنفيذية لبرامج التحول اللوجستي للجمعية، وسعياً لتطوير عملها وتحسين كفاءتها التشغيلية.

وتضمن الحفل إطلاق مؤسسة إطعام للخدمات الغذائية، الذراع اللوجستي التجاري لجمعية "إطعام"، المنبثقة من إستراتيجية الخصخصة والاستثمار الاجتماعي، والتي تعد باكورة التحول اللوجستي ودخول القطاع غير الربحي في مجال الخصخصة التي تضمن الاستدامة.

كما شهد الحفل إطلاق الخارطة الحرارية للمستفيدين ومتلقي الخدمات المنبثقة من مركز المعلومات لجمعية "إطعام"، إضافة إلى إبرام مذاكرات تفاهم مع ٦ شراكات مستدامة.

وثمن أمير المنطقة الشرقية الجهود التي تبذلها "إطعام" لحفظ النعمة وتطوير مفهوم الاستفادة من فائض الطعام، وباعتبارها من المبادرات التي تعتز أنها انطلقت من المنطقة ونقلت تجربتها إلى كافة مناطق المملكة وأحدثت أثراً محموداً، ورفعت الوعي تجاه حفظ النعمة، ولازالت تقدم مبادرات مميزة تسهم في تطور أعمالها.

وأشاد رئيس مجلس إدارة جمعية بنك الطعام السعودي "إطعام"، عبد اللطيف الراجحي، برعاية أمير المنطقة لحفل الجمعية السنوي، والتي كان لها الأثر بعد توفيق الله عز وجل فيما وصلت إليه "إطعام" من تقدم وتميز ونمو، مشيراً إلى أن الجمعية عملت على صناعة نموذج فعال لمنهجيتها التسويقية، وبناء التحالفات المتينة والمستدامة مع شركائها في القطاعين العام والخاص.

وأفاد بأن جمعية "إطعام" بلغت مع بداية العام 2023 عامها الثالث عشر، وشهدت منذ انطلاقها مسيرة حافلة بالنجاح، منوهاً بالدعم والرعاية من ولاة الأمر – حفظهم الله- للقطاع غير الربحي، والذي مكنها في تحقيق الريادة وبلوغ المراتب المتقدمة.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية "إطعام"، فيصل الشوشان، إن مشروع "إطعام إكسبريس" (السوبر ماركت غير الربحي) يعد الأول من نوعه، وسيكون بمشيئة الله تعالى باكورة المشاريع المبتكرة نحو التحول اللوجستي في أعمال الأمن الغذائي، وحفظ الموارد الغذائية من الهدر، وتقديم حلول التأمين الغذائي المستدام للأسر المستفيدة والأفراد من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة، بطرق مطورة ووسائل تقنية متقدمة، لتقديم أفضل العروض والأسعار المناسبة للمتسوقين وعموم المجتمع في مرحلته الثانية.