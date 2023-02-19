تركيا.. #زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب ملطية

ضرب زلزال جديد، بقوة 4.7 على مقياس ريختر، مدينة ملطية التركية، اليوم الأحد، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد خلال الفترة الماضية.

كانت هيئة الكوارث التركية "آفاد"، قد قالت اليوم الأحد: إن الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحدود التركية السورية، أعقبه حتى الآن أكثر من 6000 هزة ارتدادية.

وذكر أورهان تاتار، المسؤول في هيئة إدارة الكوارث التركية، أن الهيئة كانت تسجل هزات أرضية "كل ثلاث أو أربع دقائق" منذ وقوع الزلزال، وكانت قوة 40 منها أعلى من 5 درجات على مقياس ريختر.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تستمر الهزات الارتدادية، مما سيؤثر سلبا على "السكان المحليين المتضررين" بالفعل.