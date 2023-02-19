نجاة مالكها.. حريق ضخم في سيارة على الطريق الدائري الغربي بالرياض (فيديو) #عاجل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحريق سيارة على الطريق الدائري الغربي في الرياض.

وأظهر مقطع فيديو نشره أحد المواطنين عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، سيارة متوقفة في أحد جوانب الطريق، والنيران مشتعلة بها بصورة كبيرة.

كما أظهر الفيديو وجود محاولات حثيثة لإطفاء الحريق، بواسطة إحدى السيارات المتخصصة المحملة بالمياه.

وبحسب ناشر الفيديو، خرج صاحب السيارة من الحادث بخير.