تحذير من #الغذاء_والدواء بشأن #الفقع #عاجل

شددت هيئة الغذاء والدواء على ضرورة استخدام "الفقع" خلال 10 أيام من استخراجه، لأن حفظه لفترة أطول بالأساليب المعتادة يفقده قوامه ونكهته.

وذكرت "الغذاء والدواء" عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم، أنه يفضل استخدام "الفقع" خلال 10 أيام بعد استخراجه من الأرض، وينصح بعدم حفظه لفترات طويلة عبر السلق أو التجميد، حفاظاً على قوامه ونكهته.

وأضافت: "لتحضير الفقع، احرص على إزالة المناطق سوداء اللون، وتنظيفه من التربة جيداً، وشطفه بالماء الجاري وتجفيفه".

وكشفت الهيئة أن "الفقع" له العديد من الفوائد، من بينها احتوائه على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، ومستويات عالية من مضادات الأكسدة، كما أنه غني بالبروتينات والدهون والألياف الغذائية والفسفور.