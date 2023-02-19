تدشين 40 مشروعاً تعليمياً بـ611 مليون ريال في #القصيم.. غداً

يدشن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، غداً الإثنين، بحضور وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان, عدداً من المشاريع التعليمية في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، تصل إلى 40 مشروعًا، بقيمة تبلغ 611 مليون ريال.

وقال مدير التعليم في منطقة القصيم، محمد الفريح، إن هذه المشاريع التعليمية تشمل: المدارس الحكومية ، والأوقاف التعليمية، بالإضافة إلى المجمعات والمنشآت التعليمية الأهلية، بطاقة استيعابية تقارب 30 ألف طالب وطالبة.

ونوه إلى دعم ومتابعة أمير المنطقة ووزير التعليم للمناشط والمناسبات التي تصب في تجويد العملية التعليمية، وتعزز من مقومات تحقيق الأهداف التي تسعى لها القيادة الرشيدة، في منظومة تعليمية ومعرفية تنافس دول العالم.