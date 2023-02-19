مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10493 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً عند 55.28 نقطة ليقفل عند مستوى 10493.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 124 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 157 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسترا الصناعية، والإنماء ريت الفندقي، وأمريكانا، واتحاد اتصالات، وحلواني إخواني الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الآمار، والوطنية للتعليم، وعذيب للاتصالات، وجاكو، وأسواق عبدالله العثيم، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.73% و5.04 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، ودار الأركان، ولوبريف، ومرافق، والراجحي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: لوبريف، والراجحي، ومرافق، وأمريكانا، وسابك للمغذيات الزراعية، الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 113.05 نقطة ليقفل عند مستوى 19371.57 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.1 ملايين ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 120 ألف سهم.