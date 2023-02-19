من ساعات لـ12 دقيقة.. باحث سعودي يبتكر تقنية تُقلِص فترة شحن السيارات الكهربائية

ابتكر الدكتور السعودي يحيى محمد القحطاني، عضو هيئة التدريس في جامعة "هاورد"، تقنيات حديثة في مجال تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، بما يدعم التوجه الوطني للاستثمار في هذا النوع من السيارات.

وروى "القحطاني" في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، تفاصيل تلك التقنيات، التي تعد من مخرجات مشروعه البحثي، قائلاً إن البحث تمكن من تقليص شحن بطاريات السيارات الكهربائية لـ12 دقيقة، بعدما كانت تستغرق ساعات.

كما تمكن البحث من تقليل وزن هذه البطاريات، وبالتالي خفض التكلفة، ما يسهم في وجود منتج محلي يدعم التوجه الوطني للاستثمار في مجال السيارات الكهربائية، وفق "القحطاني".

وأضاف أن الخطوة القادمة التي يطمح لها هي توطين ما توصل إليه عبر بحث نشره فريق يقوده، وانتهى من المرحلة الأولى من تسجيله كبراءة اختراع إلى منتج تجاري، وذلك من خلال إنشاء شركة استثمارية محلية ليكون المنتج سعودياً.

وشدد على أن مشروعه جزء أساسي في إستراتيجية المملكة العربية السعودية للاستثمار في مجال السيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن منتجه سيسهم في توطين هذه الصناعة التي تنمو بشكل غير مسبوق.

وأوصح أن إنتاج السيارات الكهربائية حقق نمواً كبيراً، من 200 ألف سيارة في 2012 إلى نحو 15 مليون سيارة في 2022.