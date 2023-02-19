هل هزة اليوم لها علاقة بزلزال تركيا وسوريا؟.. متحدث “المساحة الجيولوجية” يجيب (فيديو)

أجاب طارق أبا الخيل، المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية، عن سؤال حول مدى تأثير الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا على المدن السعودية، وذلك بعد رصد هزة أرضية بقوة 4.1 على مقياس "ريختر"، جنوب شرق المملكة، صباح اليوم الأحد.

وقال "أبا الخيل" في تصريحات لقناة "الإخبارية"، إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، رصدت هزة أرضية بقوة 4.1 على مقياس "ريختر"، جنوب شرق المملكة العربية السعودية، صباح اليوم.

وأضاف: "هذه الهزة الأرضية تبعد 240 كم عن الحدود السعودية، ولا توجد أي علاقة لها بالزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في أوائل فبراير الجاري".

وأكد أنه "لا تأثير لهذه الهزة الأرضية على الحدود السعودية، ولا توجد لها أي خطورة، وفقاً لما بينه الزملاء والخبراء في مركز الزلازل، بناءً على خريطة الشدة الزلزالية، التي توضح مدى التأثر بالموجات الزلزالية".