قافلة “#أطباء_بلا_حدود” تدخل المنطقة المنكوبة بالزلزال في #سوريا

قالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الطبية: إن قافلة من 14 شاحنة تابعة لها دخلت شمال غرب سوريا اليوم الأحد للمساهمة في عمليات الإغاثة من الزلزال مع تنامي المخاوف من تعذر دخول المنطقة التي تمزقها الحرب.

ويضغط برنامج الأغذية العالمي على السلطات في تلك المنطقة من سوريا للكف عن منع الدخول مع سعيها لمساعدة مئات الآلاف في أعقاب الزلزال المدمر الذي هز المنطقة يوم السادس من فبراير.

كان البرنامج قد قال الأسبوع الماضي إن مخزوناته هناك تنفد ودعا إلى فتح المزيد من المعابر الحدودية مع تركيا.



