أردوغان يرفض تأجيل الانتخابات ويطلب “آلية تصويت” في مناطق #الزلزال

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقترح أعضاء حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بتأجيل موعد الانتخابات التركية من 14 مايو إلى 18 يونيو.

وأفادت صحيفة" حرييت" التركية بأن "أردوغان" عقد اجتماعاً، أمس، لمناقشة مقترح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بتأجيل موعد الانتخابات التركية المزمع عقدها في 14 مايو إلى 18 يونيو، مضيفة: "الرئيس رفض المقترح، وتم إدراج موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في موعدها المحدد".

وتوقعت الصحيفة أن تكون هناك بعض المشاكل في إعداد قوائم الناخبين، كاشفة أن "أردوغان" طلب من المجلس الأعلى للانتخابات بحث آليات التصويت الممكنة للمواطنين في المناطق المتضررة من الزلزل، نظراً لاستمرار عمليات إزالة الأنقاض التي قد تستغرق وقتاً طويلاً.

وتابعت: "موعد الـ 18 من مايو المقترح من قبل الحزب الحاكم، يتزامن مع موعد الحج، الأمر الذي سيمنع قرابة الـ 100 ألف شخص من التصويت، وفي حال تم تمديد الانتخابات إلى جولة ثانية، فإنها قد ستتزامن مع موعد عيد الأضحى".

وفي وقت سابق، دعا الرئيس السابق للبرلمان التركي، بولنت أرينك، إلى تأجيل موعد الانتخابات، قائلا: "إن على تركيا أن تتخلص من ضغوط ما قبل الانتخابات، عقب الزالزل المدمر".