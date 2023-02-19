وزير_الطاقة يبحث تطورات السوق العالمية مع عضو #مجلس_الشيوخ_الأمريكي

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض اليوم، اجتماعاً مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش مكونيل، وأعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي الذين يزورون المملكة.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين البلدين في جميع المجالات وفي مجالات الطاقة على وجه الخصوص، إلى جانب مناقشة تطورات أوضاع سوق الطاقة العالمية، إضافة إلى تناول جهود المملكة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة لإدارة انبعاثات المواد الهيدروكربونية ومصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، ضمن مساعيها لقيادة التحول في مجال الطاقة عبر مبادرات محلية وإقليمية، أهمها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.