رئيس #الشيشان: أخطط لتأسيس “مجموعة مرتزقة”

قال رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد: إنه يخطط يوما لتأسيس شركته العسكرية الخاصة على غرار مجموعة فاجنر للمرتزقة التابعة ليفجيني بريجوجين.

وأثار وجود فاجنر ومجموعات مرتزقة أخرى خارج إطارات القيادة العسكرية التقليدية لروسيا مخاوف بين الدبلوماسيين الغربيين من أن مثل هذه المجموعات ربما تشكل يوما ما تهديدا للاستقرار في روسيا.

وكتب قديروف على تيليجرام أن فاجنر التي تقاتل إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا حققت "نتائج رائعة" وأن الشركات العسكرية الخاصة ضرورية.

وقال قديروف، الذي يقود جمهورية الشيشان منذ عام 2007، "يمكننا أن نقول بثقة إن فاجنر أظهرت قوتها من الناحية العسكرية، مما أثار نقاشا بشأن ما إذا كانت هناك حاجة لمثل هذه الشركات العسكرية الخاصة أم لا".

وأضاف قديروف "عندما تكتمل خدمتي للدولة، أخطط جديا لمنافسة أخي العزيز يفجيني بريجوجين وتأسيس شركة عسكرية خاصة. وأظن أن الأمر سيكون ناجحا".

