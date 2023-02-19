مانشستر_يونايتد يهزم #ليستر_سيتي بثلاثية نظيفة

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً ثميناً على حساب نظيره ليستر سيتي، بنتيجة 3-0 في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد ليستر سيتي عند 24 نطقة في المركز الرابع عشر.

وسجل ماركوس راشفورد هدف التقدم في الدقيقة 25 مستغلاً كرة من فرنانديز قبل أن يدخل منطقة الجزاء وسدد كرة في الشباك.

وفي الدقيقة 56 عاد ماركوس راشفورد وسجل الهدف الثاني، في حين سجل جادون سانشو هدف ثالث في الدقيقة 61 للشياطين الحمر.

ويتصدر آرسنال الدوري برصيد 54 نقطة ولديه لقاء مؤجل، ويأتي ثانياً مانشستر سيتي برصيد 52 نقطة.