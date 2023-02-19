مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مواد إيوائية لمتضرري الزلزال في حلب

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 189 حقيبة إيوائية في مدينة أعزاز التابعة لمحافظة حلب بسوريا، استفاد منها 1.825 فرداً بواقع 189 أسرة من متضرري الزلزال.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.