فيسبوك يعلن إطلاق خدمة مسبقة الدفع لتوثيق الحسابات

أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" المالكة لموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن طرح خدمة Meta Verified.

وقال زوكربيرغ في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “خلال هذا الأسبوع سنبدأ في طرح Meta Verified - خدمة اشتراك تتيح لك التحقق من حسابك ببطاقة هوية حكومية، والحصول على شارة زرقاء، والحصول على حماية إضافية من انتحال الشخصية ضد الحسابات الانتحالية، والحصول على صلاحية وصول مباشرة إلى دعم العملاء. تدور هذه الميزة الجديدة حول زيادة المصداقية والأمان عبر خدماتنا”.

وأضاف: “يبدأ Meta Verified من 11.99 دولار في الشهر على الويب أو 14.99 دولار / شهر على iOS، وتنطلق في أستراليا ونيوزيلندا هذا الأسبوع والمزيد من البلدان قريبًا”.