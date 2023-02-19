فيصل_بن_فرحان: للمرة الأولى تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للسعودية تريليوني دولار #عاجل

قال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إن اقتصاد المملكة كان الأسرع نموا في العالم خلال عام 2022، وللمرة الأولى تجاوز الناتج المحلي الإجمالي 2 تريليون دولار.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، في جلسة حوارية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2023، أن المملكة تتوقع في السنوات الخمس المقبلة أن تستمر في النمو بمعدلات مماثلة، وذلك سيؤثر على جيرانها وسيكون له تأثير إيجابي كبير ويساهم في تجاوز التحديات الكبرى.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن هناك عدة تحديات في المنطقة، لكن التحدي الأكبر هو أن الجغرافيا السياسية تخرج عن مسار هذا الزخم الإيجابي للغاية؛ إذا كان الصراع الإقليمي قائما على مفاهيم "عفا عليها الزمن"؛ مثل محاولة النفوذ أو صراعات أخرى لا طائل من ورائها، وذلك له تأثير على الجغرافيا السياسية.

وتابع: "حول الصين هناك شيء واحد سمعناه مؤخرا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن بعض هذه الاقتراحات حول الفص أو النقل إلى الخارج وما إلى ذلك سوف يمكن أن يكون لها تأثير على إجمالي الناتج المحلي العالمي ما بين 7% و15%، وذلك سيكون بمثابة صدمة لجميع اقتصاداتنا التي لا يمكن التعامل معها، ولذلك فإن أحد الأشياء التي أشعر بالقلق بشأنها ليست منطقتنا فقط بل أبعد من ذلك، هذا الاتجاه نحو الاستقطاب سيخرج عن نطاق السيطرة وسيصل إلى نقطة أزمة".

وأردف: "نرى بالفعل تأثيرا كبيرا على النشاط الاقتصادي العالمي والنمو الاقتصادي العالمي الذي سيؤدي بعد ذلك إلى إخراج جداول أعمالنا عن مسارها عندما تكون أكثر النقاط هشاشة، لذلك يمكنني القول أننا في المملكة نحقق نجاحا كبيرا، لكننا حقا في مرحلة تحول في النقطة التي نحتاج فيها إلى الاستمرار في المسار الصحيح لتحقيق الأرقام، لقد حققنا بالفعل معظم أهداف العام 2030 ولكن من أجل ترسيخها نحتاج إلى مواصلة التنفيذ، وأكبر خطر على ذلك هو التباطؤ الاقتصادي العالمي لذلك أن هذا هو الشغل الشاغل لدي.. الدافع الأساسي للمصلحة الوطنية هو رحلتنا التنموية".