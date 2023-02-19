فيصل بن فرحان ووزير خارجية كرواتيا يبحثان تعزيز مجالات التعاون

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية كرواتيا جوردان كرليك، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتطورة بين المملكة وكرواتيا، وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تعزيز جهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.