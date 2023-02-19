استشاري أمراض كلى يحذر من كثرة شرب الماء وحمية “الكيتو”

أكد الدكتور معاذ الهزاع، استشاري أمراض الكلى والمسالك البولية، إن هناك دراسات تقول إن 9% من سكان المملكة لديهم حصوات، وهذه نسبة عالية.

وقال استشاري الكلى إن كثرة شرب الماء يسبب مشاكل صحية، مشيرا إلى أن شرب لتر ونصف اللتر من الماء يومياً يقي من الإصابة من تكوّن الحصوات.

وأوضح الهزاع أن حمية "الكيتو" تساعد على تكوّن الحصوات، وكذلك تناول اللحوم الحمراء يساهم في تكوّن الحصوات، مشيرا إلى أن "القهوة" من أسباب تكوّن الحصوات.

وأضاف استشاري كلى ومسالك بولية، أن هناك ارتفاع في نسب الإصابة بتكوّن الحصوات عالمياً، لافتا أن الأجواء الحارة من أسباب تكوّن الحصوات.

وتابع: "الرجال أكثر عرضه لتكوّن الحصوات من النساء"، مشددا على أنه لا يوجد دليل علمي على أن "العسل" أو "البقدونس" لهما فوائد في الوقاية أو علاج الحصوات.