“دولة عمرها 300 عام وأسرة حكمها 500 عام”.. عمل وثائقي تاريخي من بنك الرياض قريبًا

يعرض بنك الرياض أحد أكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، قريبا عملا وثائقيا تاريخيا يعد الأول من نوعه بمناسبة يوم التأسيس.

وتحت شعار "أشرقت شمسنا يوم بدينا"، نشر حساب بنك الرياض على منصة "تويتر" مقطع فيديو قصير يتناول أجزاء من الفيلم.

وتضمن برومو "الفيلم" عددا من المتحدثين عن "الدولة التي تجاوز عمرها 300 عام وأسرة تجاوز حكمها 500 عام".

وتحتفي المملكة العربية السعودية سنويًا في اليوم 22 من شهر فبراير بذكرى يوم التأسيس، ذلك اليوم الخالد الذي أرست فيه المملكة اللبنة الأولى في قواعد دولتها على يد الإمامِ محمد بن سعود – طيب الله ثراه – قبيل نحو 300 عام تقريبا، وتحديدا في العام 1139 هـ الموافق 1727م، ليصبح يومًا للوفاء والولاء للقادة المؤسسين، والاعتزاز بإنجازات الملوك أبناء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، في تعزيز البناء والوحدة.