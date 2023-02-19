نجاح تدخل جراحي لمريض بمستشفى القنفذة العام

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى القنفذة العام من إجراء تدخل جراحي ناجح لمريض جراء تعرضه لحادث سير نتج عنه إصابته بالرأس.

وقالت "صحة القنفذة"، إن الحالة وصلت لقسم الطوارئ عبر فريق الهلال الأحمر وتم على الفور تقديم الخدمات الإسعافية الأولية له وبعدها عمل الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية التي كشفت عن وجود تجمع دموي حاد فوق الجافية.

وقرر الفريق الطبي المعالج على الفور إجراء تدخل جراحي لرفع الضغط عن المخ بإزالة التجمع الدموي وإيقاف النزيف.

تكللت العملية بالنجاح ونقل الحالة لقسم التنويم ليتم متابعتها من قبل الفرق الطبية والتمريضة وتقديم الخدمات الصحية التي يحتاجها وفق البرتوكولات المعمول بها صحياً إلى أن غادر المستشفى بصحة جيدة.

يذكر أن مستشفى القنفذة العام أجرى خلال شهر يناير ١٧٣ عملية جراحية متنوعة بتخصصات متعدده وقدم خدمات علاجية ووقائية للمستفيدين.